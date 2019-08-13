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13.08.2019  10:10   

Неизвестные подожгли автомобиль во дворе многоэтажки (ФОТО)

Автомобиль полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет.


// Нацполиция

Около двух часов ночи 11 августа в полицияю города Волчанска сообщили о возгорании автомобиля «SsangYong» во дворе многоэтажки.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГСЧС. Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По информации СМИ, сгоревший автомобиль принадлежал исполняющему обязанности начальника Госпогранслужбы в Волчанске.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, поджог, автомобиль, харьков, полиция
 
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