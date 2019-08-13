13.08.2019 10:10

Неизвестные подожгли автомобиль во дворе многоэтажки (ФОТО)

Автомобиль полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет.



// Нацполиция

Около двух часов ночи 11 августа в полицияю города Волчанска сообщили о возгорании автомобиля «SsangYong» во дворе многоэтажки.



На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГСЧС. Вещественные доказательства изъяты.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По информации СМИ, сгоревший автомобиль принадлежал исполняющему обязанности начальника Госпогранслужбы в Волчанске.



