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13.08.2019  10:31   

Проверено: бомб нет. Полиция отчиталась о вчерашнем минировании

Осмотр территории проводился без эвакуации людей.


// Facebook

Сообщение о заминировании 52 объектов в Харькове поступило на электронную почту полиции 12 августа.

На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки информации правоохранители тщательно обследовали 21 жилой дом, 22 торговых центра, 8 медицинских учреждений и аэропорт.

Эвакуация граждан не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся.

Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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