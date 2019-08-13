Проверено: бомб нет. Полиция отчиталась о вчерашнем минировании

Осмотр территории проводился без эвакуации людей.
Сообщение о заминировании 52 объектов в Харькове поступило на электронную почту полиции 12 августа.
На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
В ходе проверки информации правоохранители тщательно обследовали 21 жилой дом, 22 торговых центра, 8 медицинских учреждений и аэропорт.
Эвакуация граждан не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся.
Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.
Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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