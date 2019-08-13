13.08.2019 10:31

Проверено: бомб нет. Полиция отчиталась о вчерашнем минировании

Осмотр территории проводился без эвакуации людей.



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Сообщение о заминировании 52 объектов в Харькове поступило на электронную почту полиции 12 августа.

На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки информации правоохранители тщательно обследовали 21 жилой дом, 22 торговых центра, 8 медицинских учреждений и аэропорт.

Эвакуация граждан не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся.

Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.



Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.



