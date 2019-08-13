Вечер, полуголая женщина, наручники: жители Салтовки стали свидетелями пикантного эпизода в стиле экшн-эротики (ВИДЕО)

Задержание агрессивной женщины, нападавшей на харьковчан на ул. Героев Труда, 36б выложили в социальные сети случайные свидетели.
О происшествии сообщили в патрульной полиции Харькова. ЧП произошло 12 августа в 18.00.
Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили полуобнаженную женщину около 39 лет, которая находилась на козырьке над подъездом. Поведение женщины было неадекватным, гражданка разбила окна подъезда и соседней квартиры.
Патрульные поймали женщину и одели на нее наручники. У неадекватной дамы, к моменту задержания, появились галантные «защитники», вступившие в перепалку с полицейскими.
В дальнейшем гражданку передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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