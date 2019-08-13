13.08.2019 12:00

Вечер, полуголая женщина, наручники: жители Салтовки стали свидетелями пикантного эпизода в стиле экшн-эротики (ВИДЕО)

Задержание агрессивной женщины, нападавшей на харьковчан на ул. Героев Труда, 36б выложили в социальные сети случайные свидетели.



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О происшествии сообщили в патрульной полиции Харькова. ЧП произошло 12 августа в 18.00.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили полуобнаженную женщину около 39 лет, которая находилась на козырьке над подъездом. Поведение женщины было неадекватным, гражданка разбила окна подъезда и соседней квартиры.

Патрульные поймали женщину и одели на нее наручники. У неадекватной дамы, к моменту задержания, появились галантные «защитники», вступившие в перепалку с полицейскими.

В дальнейшем гражданку передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.