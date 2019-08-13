13.08.2019 12:21

Харьковскими пограничниками зафиксирован первый факт группового штурма нелегалами «Стены Яценюка»

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, нарушителей задержали вчера, 12 августа, во время проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2019».



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По сведениям ГПСУ, вечером от участкового инспектора пограничной службы поступила информация о возможном незаконном пересечении границы. Сразу на направление возможного нарушения границы выехал пограничный наряд. Вскоре пограничники с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудована указанный участок границы, увидели движение двух неизвестных лиц, направлявшихся в сторону границы, и вышли на их задержание.

Впоследствии военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина России 1977 года и гражданку Молдовы 1972 года рождения. Они пытались незаконно пересечь границу из Украины в РФ в районе населенного пункта Гоптовка.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.