Харьковскими пограничниками зафиксирован первый факт группового штурма нелегалами «Стены Яценюка»

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, нарушителей задержали вчера, 12 августа, во время проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2019».
По сведениям ГПСУ, вечером от участкового инспектора пограничной службы поступила информация о возможном незаконном пересечении границы. Сразу на направление возможного нарушения границы выехал пограничный наряд. Вскоре пограничники с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудована указанный участок границы, увидели движение двух неизвестных лиц, направлявшихся в сторону границы, и вышли на их задержание.
Впоследствии военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина России 1977 года и гражданку Молдовы 1972 года рождения. Они пытались незаконно пересечь границу из Украины в РФ в районе населенного пункта Гоптовка.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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