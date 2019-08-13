13.08.2019 14:41

Аварийный перекресток на Гагарина ознаменовался очередным ДТП "на троих" (ВИДЕО)

В результате столкновения пострадала только техника.



facebook.com/kharkivpolice/

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 13 августа около 10:15 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Гагарина, 35.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили Mitsubishi, Volkswagen и Suzuki.

В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий.