Главная Новости Криминал и происшествия Аварийный перекресток на Гагарина ознаменовался очередным ДТП "на троих" (ВИДЕО)
13.08.2019  14:41   

Аварийный перекресток на Гагарина ознаменовался очередным ДТП "на троих" (ВИДЕО)

В результате столкновения пострадала только техника.


facebook.com/kharkivpolice/

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 13 августа около 10:15 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Гагарина, 35.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили Mitsubishi, Volkswagen и Suzuki.

В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, гагарина, харьков, транспорт
 
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