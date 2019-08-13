Аварийный перекресток на Гагарина ознаменовался очередным ДТП "на троих" (ВИДЕО)

В результате столкновения пострадала только техника.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По данным полиции, 13 августа около 10:15 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Гагарина, 35.
По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили Mitsubishi, Volkswagen и Suzuki.
В результате ДТП никто не пострадал.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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