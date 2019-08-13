Главная Новости Криминал и происшествия Сбежавших из дома близнецов нашли в Харькове
13.08.2019  15:00   

Сбежавших из дома близнецов нашли в Харькове

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.


// Нацполиция

14-летние двойняшки пропали 12 августа. Как рассказала полицейским мать парней, жительница села Шопин Дергачевского района, ее сыновья после спора ушли из дома и она не могла им дозвониться.

На поиски пропавших мальчиков был задействован личный состав Дергачевского отдела полиции. Полицейские нашли братьев вечером того же дня. Как выяснилось, двойняшки поехали в Харьков к прабабушке.

Полицейские провели профилактическую беседу с подростками и составили в отношении матери административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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