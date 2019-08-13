Сбежавших из дома близнецов нашли в Харькове

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.
14-летние двойняшки пропали 12 августа. Как рассказала полицейским мать парней, жительница села Шопин Дергачевского района, ее сыновья после спора ушли из дома и она не могла им дозвониться.
На поиски пропавших мальчиков был задействован личный состав Дергачевского отдела полиции. Полицейские нашли братьев вечером того же дня. Как выяснилось, двойняшки поехали в Харьков к прабабушке.
Полицейские провели профилактическую беседу с подростками и составили в отношении матери административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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