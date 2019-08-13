Главная Новости Криминал и происшествия Еще одна пьянка закончилась кровавым убийством
13.08.2019  15:33   

Еще одна пьянка закончилась кровавым убийством

Полиция задержала ранее судимого мужчину за убийство знакомого.


// Нацполиция

Под вечер 12 августа в квартире 36-летнего жителя города Балаклеи обнаружили труп хозяина. На его теле были повреждения в виде колото-резаных ран.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в убийстве был уличен и задержан 35-летний знакомый погибшего.

Как было установлено, в тот день злоумышленник находился в гостях у потерпевшего и во время ссоры несколько раз ударил ножом потерпевшего. От полученных травм хозяин скончался на месте.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, нож, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.08 Криминал и происшествия Фермер, заказавший похищение и убийство своего бизнес-партнера, предстанет перед судом 12.08 Криминал и происшествия Внимание: полиция объявила в розыск убийцу (ФОТО) 08.08 Криминал и происшествия Убийство солдата под Харьковом: дело передано в суд (ВИДЕО)
 
 

Видео

Вечер, полуголая женщина, наручники: жители Салтовки стали свидетелями пикантного эпизода в стиле экшн-эротики. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 