13.08.2019 15:33

Еще одна пьянка закончилась кровавым убийством

Полиция задержала ранее судимого мужчину за убийство знакомого.



// Нацполиция

Под вечер 12 августа в квартире 36-летнего жителя города Балаклеи обнаружили труп хозяина. На его теле были повреждения в виде колото-резаных ран.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в убийстве был уличен и задержан 35-летний знакомый погибшего.

Как было установлено, в тот день злоумышленник находился в гостях у потерпевшего и во время ссоры несколько раз ударил ножом потерпевшего. От полученных травм хозяин скончался на месте.



С места происшествия изъяты вещественные доказательства.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.