Еще одна пьянка закончилась кровавым убийством

Полиция задержала ранее судимого мужчину за убийство знакомого.
Под вечер 12 августа в квартире 36-летнего жителя города Балаклеи обнаружили труп хозяина. На его теле были повреждения в виде колото-резаных ран.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в убийстве был уличен и задержан 35-летний знакомый погибшего.
Как было установлено, в тот день злоумышленник находился в гостях у потерпевшего и во время ссоры несколько раз ударил ножом потерпевшего. От полученных травм хозяин скончался на месте.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: