13.08.2019 16:01

Фермер, заказавший похищение и убийство своего бизнес-партнера, предстанет перед судом

Следователи прокуратуры области завершили досудебное расследование и передали в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 52-летнего харьковчанина, который подозревается в заказе похищения и убийства местного фермера.



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Похищение произошло в ноябре 2018 года. По заказу подозреваемого «киллер» похитил 42-летнего фермера и привез его в частное домовладение, где прятал и после приказа заказчика должен был убить.



«В ходе следствия выяснилось, что заказчик преступления и потерпевший имели длительные дружеские и бизнес-отношения. Часто ссорились из-за денег. Подозреваемый, тоже фермер, сотрудничал с фирмой потерпевшего и был хорошо осведомлен о финансовом состоянии коллеги. После очередной ссоры на почве долгов и финансовых обязательств бизнес-партнер решил похитить друга, а после того, как жертва перепишет на него свои активы - убить. Для этого злоумышленник через знакомых подыскал «киллера». Он назначил встречу с будущей жертвой в одном из кафе в Харькова, где исполнитель преступления описал внешний вид фермера. После показал «киллеру» дом, где жила будущая жертва. Каждое действие исполнитель согласовывал с заказчиком. В переговорах они обсуждали методы запугивания и пытки жертвы и тому подобное. Заказчик обещал хорошо заплатить исполнителю за работу, как только активы фермера перейдут к нему. Для начала на решение «организационных» вопросов он дал исполнителю несколько десятков тысяч гривен. Эти деньги тратились на транспортные затраты, мобильная связь, аренду дома, где прятали похищенного предпринимателя», - рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Кадыгроб.



На следующий день после похищения заказчик от имени жертвы прислал жене фермера сообщение о том, что его похитили, и если она хочет увидеть его живым, должен выполнять все приказы, в частности, передать большую сумму денег.



Однако злоумышленник и не собирался оставлять свою жертву живой. Он, взяв с собой нож, пошел к дому, в котором прятали предпринимателя, чтобы «уговорить» фермера заплатить за свою жизнь и переписать на него бизнес. «Киллеры» приказал готовиться к убийству похищенного.

Убийство предпринимателя предупредили оперативники, которые, узнав о готовящемся преступлении, имитировали похищение фермера.



Мужчину обвиняют в нескольких особо тяжких преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. В частности, организации похищения человека, организации покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений и незаконном хранении боеприпасов (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 УК Украины).



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.



Максимальная санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.