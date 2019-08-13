Главная Новости Криминал и происшествия На улочке в районе Гидропарка Mazda получила в зад
13.08.2019  16:03   

На улочке в районе Гидропарка Mazda получила в зад

Авария произошла 13 августа около 12:20 на 2-м Лазьковском въезде, 9-б.


// Telegram

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 12.1, 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Mazda.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя авто Kia патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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