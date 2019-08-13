На улочке в районе Гидропарка Mazda получила в зад

Авария произошла 13 августа около 12:20 на 2-м Лазьковском въезде, 9-б.
По предварительной информации, водитель автомобиля Kia, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 12.1, 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Mazda.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя авто Kia патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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