На Салтовке ограбили иностранца

Неизвестные напали на гражданина Вьетнама и отобрали у него 100 тысяч.
Ограбление произошло 12 августа в 15:55 около дома, расположенного на Салтовском шоссе, пишет NewsRoom со ссылкой на правоохранительные органы.
На предпринимателя 1963 года рождения набросились трое в масках и, угрожая предметом, похожим на нож, отняли у него 100 тысяч гривен.
После этого злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ.
Следователи открыли уголовное производство по статье 187 УК Украины ("разбой"). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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