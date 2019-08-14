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14.08.2019  09:28   

На Салтовке ограбили иностранца

Неизвестные напали на гражданина Вьетнама и отобрали у него 100 тысяч.


// yarnews.net

Ограбление произошло 12 августа  в 15:55 около дома, расположенного на Салтовском шоссе, пишет NewsRoom со ссылкой на правоохранительные органы.

На предпринимателя 1963 года рождения набросились трое в масках и, угрожая предметом, похожим на нож, отняли у него 100 тысяч гривен.

После этого злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ.

Следователи открыли уголовное производство по статье 187 УК Украины ("разбой"). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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