Внимание, розыск: из санатория пропала девочка-подросток (ФОТО)

Сотрудники Основянского отдела полиции устанавливают местонахождение Евгении Хмелевой, 2003 года рождения.
15-летняя девушка 11 августа самовольно покинула Харьковский областной многопрофильный детский санаторий.
На вид Евгении 15-16 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, светло-рыжие, глаза светло-серые. На лице есть веснушки.
Была одета в футболку розового цвета, черные бриджи, кроссовки синего цвета. При себе имела черный рюкзак.
«Если вам известна информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Основянского отдела полиции по телефонам: (057) 737-40-22, 066-24-60-391, 098-08-45-688 или 102», – обращаются правоохранители.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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