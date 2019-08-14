14.08.2019 10:14

Внимание, розыск: из санатория пропала девочка-подросток (ФОТО)

Сотрудники Основянского отдела полиции устанавливают местонахождение Евгении Хмелевой, 2003 года рождения.



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15-летняя девушка 11 августа самовольно покинула Харьковский областной многопрофильный детский санаторий.



На вид Евгении 15-16 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, светло-рыжие, глаза светло-серые. На лице есть веснушки.



Была одета в футболку розового цвета, черные бриджи, кроссовки синего цвета. При себе имела черный рюкзак.



«Если вам известна информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Основянского отдела полиции по телефонам: (057) 737-40-22, 066-24-60-391, 098-08-45-688 или 102», – обращаются правоохранители.



