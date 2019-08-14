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14.08.2019  10:19   

Мужчина повесился на креплении для багажа

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины.


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Инцидент произошел в поселке Рогань 12 августа около 21:00.

В полицию сообщили об обнаружении салоне автомобиля мужчины без признаков жизни.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции предварительно установила, что 62-летний мужчина задушил себя жгутом для крепления багажа в собственном автомобиле.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Устанавливаются все обстоятельства гибели гражданина.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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