Мужчина повесился на креплении для багажа

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
Инцидент произошел в поселке Рогань 12 августа около 21:00.
В полицию сообщили об обнаружении салоне автомобиля мужчины без признаков жизни.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции предварительно установила, что 62-летний мужчина задушил себя жгутом для крепления багажа в собственном автомобиле.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Устанавливаются все обстоятельства гибели гражданина.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
влажн.:
давл.:
ветер: