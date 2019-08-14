14.08.2019 10:39

Женщину с ожогами и без сознания нашли возле подожженного поля (ФОТО)

Пострадавшую доставили в ожоговый центр Харькова.



// ГСЧС

Днем 13 августа в поселке Солоницевка Дергачевского района горела сухая трава на открытой территории на улице Сумской Шлях.

Когда пожарные рибыли на место, огонь распространился на площадь около 200 квадратных метров.



Неподалеку от места пожара местные жители обнаружили без сознания 59-летнюю женщину, которая, вероятно, в результате этого пожара получила значительные ожоги. Ее немедленно госпитализировали в ожоговый центр Харькова.



За час спасатели локализовали пожар и за два – полностью ликвидировали его.



По предварительным данным, сухую траву кто-то намеренно поджег.

Всего таких пожаров сухостоя и мусора за последние сутки на Харьковщине произошло 33.