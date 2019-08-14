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14.08.2019  11:30   

От загоревшегося сена пылал пожар на два дора (ФОТО)

Пожар по неосторожности нанес ущерб двум частным домовладениям Дергачевского района.


// ГСЧС

13 августа в 14:49 спасателей вызвали на пожар в село Пересечное.

Когда спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место, они увидели, что во дворе горит около 8 тонн сена и хозяйственная постройка на площади 50 кв.м. Кроме того, пламя перекинулось на соседний забор и сарай, горевший на площади 25 кв.м.

Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные 2 пожарно-спасательных отделения из Харькова.

Бойцы ГСЧС сумели остановить распространение огня и спасти жилые дома. В 18:46 все очаги горения окончательно удалось ликвидировать.

По предварительным данным причиной пожара стало попадание источника зажигания на горюче сено извне.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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