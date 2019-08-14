От загоревшегося сена пылал пожар на два дора (ФОТО)

Пожар по неосторожности нанес ущерб двум частным домовладениям Дергачевского района.
13 августа в 14:49 спасателей вызвали на пожар в село Пересечное.
Когда спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место, они увидели, что во дворе горит около 8 тонн сена и хозяйственная постройка на площади 50 кв.м. Кроме того, пламя перекинулось на соседний забор и сарай, горевший на площади 25 кв.м.
Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные 2 пожарно-спасательных отделения из Харькова.
Бойцы ГСЧС сумели остановить распространение огня и спасти жилые дома. В 18:46 все очаги горения окончательно удалось ликвидировать.
По предварительным данным причиной пожара стало попадание источника зажигания на горюче сено извне.
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На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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