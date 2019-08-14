14.08.2019 12:22

За смерть работника на производстве ответит главный механик

Прокуратура области направила в Октябрьский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 56-летнего главного механика одного из городских ООО по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины).



// Facebook

ЧП произошло в апреле этого года. Утром главный механик провел оперативное совещание и приказал рабочим осуществить демонтаж кабины погрузчика. Во второй половине дня он уехал с предприятия, оставив непроинструктированніх подчиненных без присмотра.

Трое рабочих и машинист крана продолжили демонтажные работы. Крановщик поднял кабину на высоту около 2 метров, а один из работников начал снимать электропроводку. Он стал в опасную зону – под кабину, и несколько раз дернул за провод. Из-за неправильной строповки кабина упала. 49-летний работник получил несовместимые с жизнью травмы.



«По данным следствия, трагедия на предприятии произошло из-за ненадлежащий контроль за соблюдением требований безопасности при выполнении указанных работ со стороны главного механика предприятия, согласно должностной инструкции должен был отвечать за соблюдение правил безопасности труда. Выяснилось, что обвиняемый допустил к выполнению демонтажа рабочих, не имели необходимой квалификации, и даже не провел с ними инструктаж по вопросам безопасного выполнения работ», – процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор отдела прокуратуры области Евгений Соколов.



Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.