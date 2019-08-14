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14.08.2019  12:09   

Убийцу из России задержали в другой области

44-летний злоумышленник лишил жизни жителя Лозовского района и скрывался от следствия на территории соседней области.


// Facebook

Утром 11 августа на улице в поселке Панютино обнаружили тело неизвестного мужчины.

Полиция установила, что смерть 35-летнего местного жителя была насильственной. В причасности к убийству выявили 44-летнего гражданина Российской Федерации,  который приехал в Харьковскую область к своему брату.

10 августа около 22:00 погибший и злоумышленник находились в гостях у 28-летнего знакомого. Компания принимала алкоголь. Около 23:00 хозяин дома в состоянии сильного алкогольного опьянения пошел отдыхать, а гости продолжали распивать спиртное. Между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого правонарушитель нанес 36-летнему гражданину множественные удары в область головы. От полученных травм мужчина скончался.

Подозреваемого объявили в розыск.

13 августа работники Лозовского отдела полиции совместно с сотрудниками Юрьевского отделения полиции Павлоградского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области установили местонахождение злоумышленника вблизи села Жемчужное Юрьевского района Днепропетровской области. В настоящее время он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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