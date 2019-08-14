Смертельное ДТП под Харьковом: обгон закончился лобовым столкновением (ФОТО)

От полученных травм водитель легковушки «Daewoo» скончался в карете скорой медицинской помощи.
Авария произошла 13 августа около 20:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Каменка Изюмского района.
По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Daewoo» при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с транспортным средством «Skoda».
От полученных травм водитель автомобиля «Daewoo» погиб, 40-летний водитель «Skoda» доставлен в Изюмскую центральную районную больницу.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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