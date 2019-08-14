Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: обгон закончился лобовым столкновением (ФОТО)
14.08.2019  11:35   

Смертельное ДТП под Харьковом: обгон закончился лобовым столкновением (ФОТО)

От полученных травм водитель легковушки «Daewoo» скончался в карете скорой медицинской помощи.


// Нацполиция

Авария произошла 13 августа около 20:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Каменка Изюмского района.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Daewoo» при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с транспортным средством «Skoda».

От полученных травм водитель автомобиля «Daewoo» погиб, 40-летний водитель «Skoda» доставлен в Изюмскую центральную районную больницу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



 
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.08 Криминал и происшествия На улочке в районе Гидропарка Mazda получила в зад 13.08 Криминал и происшествия Аварийный перекресток на Гагарина ознаменовался очередным ДТП "на троих" (ВИДЕО) 12.08 Криминал и происшествия Дело о ДТП на Сумской будут слушать в большом зале апелляционного суда - в том же, где судили Юлию Тимошенко
 
 

Видео

У фінал національного відбору на конкурс Дитяче Євробачення-2019 потрапили дві харків'янки. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 