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14.08.2019  12:45   

Сердобольная харьковчанка приправила любимому-заключенному пирожки наркотой (ФОТО)

В «Харьковском следственном изоляторе» пресечена попытка доставки запрещенный предметов


facebook/khadptspress/

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

По данным ведомства, 13 августа сотрудники государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре посылки, поступившей на имя заключенного 1985 года от гражданки, в трех пирожках обнаружили порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения.

По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в полицию.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  наркотик. досмотр, харьков, колония, заключенный
 
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