Сердобольная харьковчанка приправила любимому-заключенному пирожки наркотой (ФОТО)

В «Харьковском следственном изоляторе» пресечена попытка доставки запрещенный предметов
Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.
По данным ведомства, 13 августа сотрудники государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» пресекли попытку доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
При осмотре посылки, поступившей на имя заключенного 1985 года от гражданки, в трех пирожках обнаружили порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения.
По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в полицию.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
влажн.:
давл.:
ветер: