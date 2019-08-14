14.08.2019 14:01

О раскаянии Зайцевой речи бить не может - адвокаты «отмазывают» ее на условный срок.

В апелляционном суде Харькова защита Елены Зайцевой требует уменьшения степени ее вины с «убийства» шестерых человек до штрафа за «превышение скорости».



Фото: Павла Пахоменка

Адвокат Юлия Плетнева говорит, что Елена Зайцева не снимает с себя вины в совершении ДТП, в результате которого погибли шесть человек, но ее вина заключается «только в превышении скорости движения».

На это, в комментарии журналистам, обратила внимание представительница интересов потерпевших, адвокат Лариса Матвеева.

«Считаем, такая позиция совсем необоснованная, она (Зайцева - Ред.) Сначала признавала якобы все обстоятельства указанного уголовного производства, признавала свою вину. Затем в апелляционной жалобе она уже отмечает, что ее степень вины меньше, чем степень вины Дронова, и почти ничего не вообще не виновата. Она считает, что даже гражданский иск должен быть пересмотрен на счет уменьшения ответственности Зайцевой», - отметила Матвеева.

По убеждению адвокат, такая позиция защиты и самой Зайцевой не может свидетельствовать о ее раскаяния. «Мы считаем, об искреннем раскаянии, которое невозможно без признания вины, не может быть и речи. Поэтому ни о каких уменьшения ответственности Зайцевой также не может идти речь», - подчеркнула Матвеева.

Она, также, отметила, что согласно выводам экспертов из Днепра, которые были приобщены к материалам дела и признаны доказательством, «Зайцева при любой скорости, 80 км / ч, так и 106,6 км / ч, имел возможность остановиться перед стоп линии».

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева попросила Харьковский апелляционный суд изменить приговор Киевского райсуда Харькова по Зайцевой , смягчить ей наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд. В качестве дополнительного наказания Плетнева предположила для Зайцевой лишения права управлять транспортным средством.

Копия сегодняшней апелляции Зайцевой:

Справка: Ужасная авария в Харькове произошла вечером 18 октября 2017 на пешеходном переходе у выхода из станции метро "Площадь Конституции". От Центрального рынка ехал автомобиль Volkswagen. В это время по улице Сумской ехал автомобиль Lexus (за рулем была Елена Зайцева). На перекрестке возле «Пузатой хаты» автомобили врезались. Lexus отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. В результате ДТП погибли шесть человек, еще шестеро были травмированы.