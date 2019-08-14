14.08.2019 15:15

Машина спасателей ушла под землю в одном из харьковских дворов (ФОТО, ВИДЕО)

Фото пришествия очевидцы выложили в социальных сетях.



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В Харькове на улице автомобиль "ЗиЛ" Главного управления ГСЧС в Харьковской области (автолестница) неожиданно провалился под землю.

По данным очевидцев, 14 августа спасатели на пожарной автолестнице прибыли на одну из улиц города, где произошло возгорание в квартире многоэтежки.

Автомобиль правой стороной провалился в яму, заполненную водой, и не смог продолжить движение.