Машина спасателей ушла под землю в одном из харьковских дворов (ФОТО, ВИДЕО)

Фото пришествия очевидцы выложили в социальных сетях.
В Харькове на улице автомобиль "ЗиЛ" Главного управления ГСЧС в Харьковской области (автолестница) неожиданно провалился под землю.
По данным очевидцев, 14 августа спасатели на пожарной автолестнице прибыли на одну из улиц города, где произошло возгорание в квартире многоэтежки.
Автомобиль правой стороной провалился в яму, заполненную водой, и не смог продолжить движение.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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