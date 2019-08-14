Главная Новости Криминал и происшествия Машина спасателей ушла под землю в одном из харьковских дворов (ФОТО, ВИДЕО)
14.08.2019  15:15   

Машина спасателей ушла под землю в одном из харьковских дворов (ФОТО, ВИДЕО)

Фото пришествия очевидцы выложили в социальных сетях.


// facebook

В Харькове на улице автомобиль "ЗиЛ" Главного управления ГСЧС в Харьковской области (автолестница) неожиданно провалился под землю.

По данным очевидцев, 14 августа спасатели на пожарной автолестнице прибыли на одну из улиц города, где произошло возгорание в квартире многоэтежки.

Автомобиль правой стороной провалился в яму, заполненную водой, и не смог продолжить движение.  

 

 

Источник:   Главное
 Тэги:  спасатели, харьков, авто, лестница, провалилась, земля
 
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