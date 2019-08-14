По внутрикварталке Героев Труда копы гнались за пьяным водителем (ВИДЕО)

Инцидент произошел в ночь на 14 августа.
Около 00:17 на ул. Героев Труда, 12 патрульные обнаружили автомобиль Daewoo, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
Законные требования полицeйських об остановке водитель Daewoo игнорировал. Тем не менее патрульным удалось остановить водителя.
Во время общения патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат осмотра составил 0.98 промилле при допустимой норме 0,2 промилле.
Полицeйские составили на водителя протокол по ст.122-2 КУоАП и протокол по ст. 130 КУоАП. Его вину определит суд.
Фрагмент погони очевидцы выложили в соцсеть (осторожно, ненормативная лексика)
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На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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