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14.08.2019  16:40   

Тройное ДТП с фурой на Гагарина: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около двух часов дня 14 августа на пр. Гагарина, 30.


// Telegram

По предварительной информации, участниками ДТП стали легковой автомобиль ВАЗ-2110 и фура ISUZU. Третий участник покинул место ДТП.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира ВАЗа.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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