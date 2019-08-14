14.08.2019 16:40

Тройное ДТП с фурой на Гагарина: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около двух часов дня 14 августа на пр. Гагарина, 30.



// Telegram

По предварительной информации, участниками ДТП стали легковой автомобиль ВАЗ-2110 и фура ISUZU. Третий участник покинул место ДТП.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира ВАЗа.



Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.