14.08.2019 17:31

На Рогани сбили пешехода: полиция просит помочь в расследовании

Авария произошла 30 мая текущего года около 3:45 на улице Сергея Грицевца, 33-А



// Нацполиция

Водитель автомобиля «ВАЗ 21070» совершил наезд на пешехода.



В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Катречко Денису Олеговичу или по телефону: 063-06 -66-876.