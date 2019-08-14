На Рогани сбили пешехода: полиция просит помочь в расследовании

Авария произошла 30 мая текущего года около 3:45 на улице Сергея Грицевца, 33-А
Водитель автомобиля «ВАЗ 21070» совершил наезд на пешехода.
В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Катречко Денису Олеговичу или по телефону: 063-06 -66-876.
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