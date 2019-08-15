Главная Новости Криминал и происшествия «Волга» сбила женщину-пешехода в Харькове
15.08.2019  08:20   

«Волга» сбила женщину-пешехода в Харькове

Авария произошла 14 августа около половины четыертого дня на пр. Московском, 95.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ-31029 совершил наезд на пешехода-женщину.

Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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