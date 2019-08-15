«Волга» сбила женщину-пешехода в Харькове

Авария произошла 14 августа около половины четыертого дня на пр. Московском, 95.
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ-31029 совершил наезд на пешехода-женщину.
Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.
Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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