Нарушителя подводной охоты задержали на водохранилище под Харьковом

Правоохранители выписали нарушителю протокол.
13 августа около пяти часов утра на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Кругляковка Купянского района, рыбоохранный патруль обнаружил мужчину, который занимался подводной охотой.
Как выяснилось, документов на право подводного лова у рыбака не было.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 85 КУоАП которая предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан от 34 до 170 грн и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - от 170 до 510 грн.
Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбакам с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы - просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.
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