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15.08.2019  09:56   

Нарушителя подводной охоты задержали на водохранилище под Харьковом

Правоохранители выписали нарушителю протокол.


//khr.darg.gov.ua

13 августа около пяти часов утра на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Кругляковка Купянского района,  рыбоохранный патруль обнаружил мужчину, который занимался подводной охотой.

Как выяснилось, документов на право подводного лова у рыбака не было.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 85 КУоАП которая предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан от 34 до 170 грн и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - от 170 до 510 грн.

Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбакам с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы - просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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