Закурил, уснул и умер – под Харьковом пожар унес жизнь мужчины

В Сахновщинском районе в результате собственной неосторожности при курении погиб мужчина.
14 августа около в 17:00 произошел пожар в селе Малые Бучки Сахновщинского района Харьковской области на ул. Днепровской, 3.
Соседи заметили дым и поспешили на помощь, но к сожалению было уже слишком поздно. 85-летний хозяин дома уже получил смертельное отравление угарным газом.
В жилой комнате только тлел матрас на площади 1 кв.м. и из-за недостатка кислорода тления самоликвидировалось. Спасателей на это событие не вызывали.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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