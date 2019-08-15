15.08.2019 10:46

Закурил, уснул и умер – под Харьковом пожар унес жизнь мужчины

В Сахновщинском районе в результате собственной неосторожности при курении погиб мужчина.



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14 августа около в 17:00 произошел пожар в селе Малые Бучки Сахновщинского района Харьковской области на ул. Днепровской, 3.

Соседи заметили дым и поспешили на помощь, но к сожалению было уже слишком поздно. 85-летний хозяин дома уже получил смертельное отравление угарным газом.



В жилой комнате только тлел матрас на площади 1 кв.м. и из-за недостатка кислорода тления самоликвидировалось. Спасателей на это событие не вызывали.



По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.