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15.08.2019  10:46   

Закурил, уснул и умер – под Харьковом пожар унес жизнь мужчины

В Сахновщинском районе в результате собственной неосторожности при курении погиб мужчина.


// Facebook

14 августа около в 17:00 произошел пожар в селе Малые Бучки Сахновщинского района Харьковской области на ул. Днепровской, 3.

Соседи заметили дым и поспешили на помощь, но к сожалению было уже слишком поздно. 85-летний хозяин дома уже получил смертельное отравление угарным газом.

В жилой комнате только тлел матрас на площади 1 кв.м. и из-за недостатка кислорода тления самоликвидировалось. Спасателей на это событие не вызывали.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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