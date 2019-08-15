15.08.2019 11:09

Активисты снесли шлагбаум на пляже в Безлюдовке (ФОТО)

Правоохранители возбудили уголовное производство о повреждении имущества.



// Нацполиция

14 августа в 17:20 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от 26-летней женщины о том, что около 20 мужчин в масках ломают шлагбаум и бьют окна домике на въезде к пляжу.



На место выезжало руководство отдела полиции, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Как выяснилось, мужчины являются представителями общественной организации. Свои действия объяснили недовольством по поводу платного проезда к пляжу.

Пострадавших в результате происшествия нет.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается установка всех обстоятельств.



