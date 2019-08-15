Активисты снесли шлагбаум на пляже в Безлюдовке (ФОТО)

Правоохранители возбудили уголовное производство о повреждении имущества.
14 августа в 17:20 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от 26-летней женщины о том, что около 20 мужчин в масках ломают шлагбаум и бьют окна домике на въезде к пляжу.
На место выезжало руководство отдела полиции, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Как выяснилось, мужчины являются представителями общественной организации. Свои действия объяснили недовольством по поводу платного проезда к пляжу.
Пострадавших в результате происшествия нет.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается установка всех обстоятельств.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
влажн.:
давл.:
ветер: