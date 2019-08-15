Главная Новости Криминал и происшествия Крупный пожар под Харьковом потушили за полночь (ФОТО)
15.08.2019  11:30   

Крупный пожар под Харьковом потушили за полночь (ФОТО)

С наступлением жаркой погоды в Харьковской области растет количество пожаров сухой травы, хвойной подстилки, камыша, стерни и мусора.


// ГСЧС

Только за прошедшие сутки на тушение пожаров в природных экосистемах подразделения ГСЧС выезжали 23 раза, а общая площадь этих пожаров составила более 10 га.

Так в результате выжигания стерни на поле возле села Верхний Бишкинь Первомайского района огонь перекинулся на сухую траву и затем на хвойную подстилку лесного массива. Инцидент произошел около 16:40.

На момент прибытия на место пожара подразделения ГСЧС из районного центра огонь распространился на большую площадь. Горело 5 га стерни, 2 га сухостоя и кустарников и 1 га хвойной подстилки. Кроме спасателей пожар тушили силами фермеров и лесников.

Огонь локализован в 17:40 и полностью ликвидировали только в 00:16.

Спасатели напоминают, что по данным УкрГидрометцентра, 15 августа на Харьковщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности и призывают население соблюдать правила пожарной безопасности. «Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание - потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко - просто вылить ведро воды или забрасывать землей», – побуждают огнеборцы.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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