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15.08.2019  12:19   

В обгоревших руинах нашли мертвого мужчину (ФОТО)

В Купянском районе на месте пожара обнаружено тело погибшего.


// ГСЧС

15 августа в 1:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Купянск Узловой.

На тушение отправились огнеборцы из Купянска и пожарная команда ЮЖД.

На момент их прибытия огонь успел охватить пристройку к дому на площади 8 кв.м.

В очаге пожара спасатели обнаружили тело 49-летнего погибшего владельца домовладения.

Пожар был докализован в считанные минуты, а уже в 2:40 окончательно ликвидирован

По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина ее возникновения устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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