15.08.2019 12:19

В обгоревших руинах нашли мертвого мужчину (ФОТО)

В Купянском районе на месте пожара обнаружено тело погибшего.



// ГСЧС

15 августа в 1:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Купянск Узловой.



На тушение отправились огнеборцы из Купянска и пожарная команда ЮЖД.



На момент их прибытия огонь успел охватить пристройку к дому на площади 8 кв.м.



В очаге пожара спасатели обнаружили тело 49-летнего погибшего владельца домовладения.



Пожар был докализован в считанные минуты, а уже в 2:40 окончательно ликвидирован



По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина ее возникновения устанавливаются.