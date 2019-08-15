В обгоревших руинах нашли мертвого мужчину (ФОТО)

В Купянском районе на месте пожара обнаружено тело погибшего.
15 августа в 1:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Купянск Узловой.
На тушение отправились огнеборцы из Купянска и пожарная команда ЮЖД.
На момент их прибытия огонь успел охватить пристройку к дому на площади 8 кв.м.
В очаге пожара спасатели обнаружили тело 49-летнего погибшего владельца домовладения.
Пожар был докализован в считанные минуты, а уже в 2:40 окончательно ликвидирован
По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина ее возникновения устанавливаются.
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