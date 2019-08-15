Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на Павловом Поле нашли труп мужчины: полиция выясняет личность пострадавшего
15.08.2019  11:45   

Ночью на Павловом Поле нашли труп мужчины: полиция выясняет личность пострадавшего

В ночь на 15 августа на улице Деревянко, посреди дороги, прохожие обнаружили труп мужчины.


// Facebook/ХС

О произошедшем очевидцы сообщили в соцсетях.

Как прокомментировали в пресс-службе Нацполиции, погибшему на вид около 60 лет.

Предположительно, его сбил автомобиль и скрылся с места ДТП.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.

Тэги:  труп, смерть, дтп, харьков, полиция
 
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