Ночью на Павловом Поле нашли труп мужчины: полиция выясняет личность пострадавшего

В ночь на 15 августа на улице Деревянко, посреди дороги, прохожие обнаружили труп мужчины.
О произошедшем очевидцы сообщили в соцсетях.
Как прокомментировали в пресс-службе Нацполиции, погибшему на вид около 60 лет.
Предположительно, его сбил автомобиль и скрылся с места ДТП.
Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.
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