15.08.2019 11:45

Ночью на Павловом Поле нашли труп мужчины: полиция выясняет личность пострадавшего

В ночь на 15 августа на улице Деревянко, посреди дороги, прохожие обнаружили труп мужчины.



// Facebook/ХС

О произошедшем очевидцы сообщили в соцсетях.

Как прокомментировали в пресс-службе Нацполиции, погибшему на вид около 60 лет.

Предположительно, его сбил автомобиль и скрылся с места ДТП.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.