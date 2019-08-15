15.08.2019 13:31

13 августа - несчастливый день для «черных дровосеков» (ФОТО)

Именно в эту «несчастливую» августовскую дату на территории Подолевского сельского совета Барвенковского района правоохранители обнаружили мужчину, который загружал в машину спиленную древесину.



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При проверке 35-летний житель села Александровка не предоставил полицейским никаких документов, разрешающих заниматься такой деятельностью

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Следственный судья наложил арест на автомобиль, а также на незаконную срубленную древесину.