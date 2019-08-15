Главная Новости Криминал и происшествия 13 августа - несчастливый день для «черных дровосеков» (ФОТО)
15.08.2019  13:31   

13 августа - несчастливый день для «черных дровосеков» (ФОТО)

Именно в эту «несчастливую» августовскую дату на территории Подолевского сельского совета Барвенковского района правоохранители обнаружили мужчину, который загружал в машину спиленную древесину.


// facebook

При проверке 35-летний житель села Александровка не предоставил полицейским никаких документов, разрешающих заниматься такой деятельностью

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.  

Следственный судья наложил арест на автомобиль, а также на незаконную срубленную древесину.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  вырубка, закон, харьков, полиция, задержание, лес, суд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.08 Криминал и происшествия В пригороде Харькова дачник нестандартно "прополол" участок (ВИДЕО) 30.07 Криминал и происшествия В Харькове освобождают лесничего после приезда Зеленского 18.07 Криминал и происшествия Вырубка лесов: Зеленский пригрозил уволить глав харьковских региональных СБУ и прокуратуры
 
 

Видео

Мозговой штурм для борьбы с наркоманией - на встрече в мэрии за один стол сели мэр, психологи, бывшие наркозависимые и руководитель полиции
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 