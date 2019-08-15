13 августа - несчастливый день для «черных дровосеков» (ФОТО)

Именно в эту «несчастливую» августовскую дату на территории Подолевского сельского совета Барвенковского района правоохранители обнаружили мужчину, который загружал в машину спиленную древесину.
При проверке 35-летний житель села Александровка не предоставил полицейским никаких документов, разрешающих заниматься такой деятельностью
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
Следственный судья наложил арест на автомобиль, а также на незаконную срубленную древесину.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
влажн.:
давл.:
ветер: