Вора-рецидивиста выдворили в Россию и запретили возвращаться на 3 года (ФОТО)

Соответствующие мероприятия были проведены сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками регионального Главного управления государственной миграционной службы Украины.
14 августа полицейские обнаружили ранее неоднократно судимого гражданина Российской Федерации. Мужчина уволился из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение кражи. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины он не имел.
В отношении правонарушителя работники миграционной службы составили протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Генконсульством Российской Федерации было подтверждено его гражданство и он получил необходимые документы для возвращения в страну происхождения. Под сопровождением работников УБПТЛ ГУНП в Харьковской области и ГУ ГТС Украины в Харьковской области мужчина покинул территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».
Гражданину РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
влажн.:
давл.:
ветер: