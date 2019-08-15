Главная Новости Криминал и происшествия Вора-рецидивиста выдворили в Россию и запретили возвращаться на 3 года (ФОТО)
15.08.2019  13:45   

Вора-рецидивиста выдворили в Россию и запретили возвращаться на 3 года (ФОТО)

Соответствующие мероприятия были проведены сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками регионального Главного управления государственной миграционной службы Украины.


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14 августа полицейские обнаружили ранее неоднократно судимого гражданина Российской Федерации. Мужчина уволился из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение кражи. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины он не имел.

В отношении правонарушителя работники миграционной службы составили протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Генконсульством Российской Федерации было подтверждено его гражданство и он получил необходимые документы для возвращения в страну происхождения. Под сопровождением работников УБПТЛ ГУНП в Харьковской области и ГУ ГТС Украины в Харьковской области мужчина покинул территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».

Гражданину РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  вор, рецидивист, харьков, миграция, отказ, выдворение
 
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