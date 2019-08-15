Главная Новости Криминал и происшествия Рецидивист рванул ноутбук и за час набежал на 6 лет нового срока (ФОТО)
15.08.2019  14:25   

Рецидивист рванул ноутбук и за час набежал на 6 лет нового срока (ФОТО)

Полицейские задержали мужчину за совершение грабежа в Холодногорском районе


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14 августа в полицию обратился 34-летний продавец магазина электротехники и рассказал, что около 14:00 в магазин по переулку Пискуновская зашел неизвестный, выхватил ноутбук с прилавка и убежал. 

За час патрульные полицейские вместе с оперуполномоченным Холодногорского отдела полиции установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался 29-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина. Вещественное доказательство изъято.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.  

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  рецидив, ноутбук, харьков, полиция, задержание
 
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