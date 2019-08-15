Главная Новости Криминал и происшествия Очередное псевдоминирование больниц и детсадов обошлось без эвакуации (ФОТО)
15.08.2019  14:41   

Очередное псевдоминирование больниц и детсадов обошлось без эвакуации (ФОТО)

14 августа в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи, а также 10 детских садах, пяти супермаркетах и двух медицинских учреждениях в Изюмском районе.


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Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Эвакуация граждан не проводилась. 

По адресам выезжали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Специалисты никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили. Эвакуация людей не проводилась.

По факту ложного сообщения в Шевченковском районе Харькова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), в Изюмском — по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители принимают все необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  минирование, полиция, харьков, эвакуация, дома, торговые, жилые
 
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