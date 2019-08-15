Очередное псевдоминирование больниц и детсадов обошлось без эвакуации (ФОТО)

14 августа в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи, а также 10 детских садах, пяти супермаркетах и двух медицинских учреждениях в Изюмском районе.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Эвакуация граждан не проводилась.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Специалисты никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили. Эвакуация людей не проводилась.
По факту ложного сообщения в Шевченковском районе Харькова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), в Изюмском — по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители принимают все необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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давл.:
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