15.08.2019 15:27

ДТП на Шевченко: КамАЗ въехал в личное пространство Ford

Авария произошла 15 августа около 10:20 на перекрестке ул. Шевченко и ул. Матюшенко.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля КамАЗ, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины (несоблюдение дистанции), допустил столкновение с автомобилем Ford.

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя грузовика патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.