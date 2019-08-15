ДТП на Шевченко: КамАЗ въехал в личное пространство Ford

Авария произошла 15 августа около 10:20 на перекрестке ул. Шевченко и ул. Матюшенко.
По предварительной информации, водитель автомобиля КамАЗ, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины (несоблюдение дистанции), допустил столкновение с автомобилем Ford.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя грузовика патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
влажн.:
давл.:
ветер: