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15.08.2019  15:27   

ДТП на Шевченко: КамАЗ въехал в личное пространство Ford

Авария произошла 15 августа около 10:20 на перекрестке ул. Шевченко и ул. Матюшенко.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля КамАЗ, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины (несоблюдение дистанции), допустил столкновение с автомобилем Ford.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя грузовика патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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