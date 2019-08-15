15.08.2019 15:47

ДТП на пешеходке проспекта Гагарина: Geely «боднули» два автомобиля (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 15 августа около 10:10 на проспекте Гагарина, 117.



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По предварительной информации, водитель микроавтобуса Nysa, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины (несоблюдение дистанции), допустил столкновение с автомобилем Geely.

Через несколько минут водитель автомобиля Chevrolet, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 2.3.Б (не реагирование на изменение дорожной обстановки), тоже столкнулся с Geely.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобилей Chevrolet и Nysa патрульные составили протоколы по ст. 124 КУпАП. Их вину определит суд.