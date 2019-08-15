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15.08.2019  15:52   

Комичный случай неудачного самоубийства прямо в зале харьковского суда (ФОТО)

По мнению специалистов под видом псевдо-суицида обвиняемый, скорее всего, просто делал себе липосакцию.


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Событие произошло 14 августа около 15:15 в зале судебного заседания суда в Слободском районе города.

Во время заслушивания уголовного производства 45-летний мужчина фрагментом лезвия для бритья нанес себе резаную рану живота. 

Как выяснилось, обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав ее в полость рта, пронес в зал судебного заседания.

Мужчина госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Медики и правоохранители  были удивлены столь демоннстративным и витиеватым случаем неудачного суицида. Скорее всего, поступок имел целью привлечь дополнительное внимание.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  суицид, суд, харьков, живот, лезвие
 
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