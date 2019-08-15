Комичный случай неудачного самоубийства прямо в зале харьковского суда (ФОТО)

По мнению специалистов под видом псевдо-суицида обвиняемый, скорее всего, просто делал себе липосакцию.
Событие произошло 14 августа около 15:15 в зале судебного заседания суда в Слободском районе города.
Во время заслушивания уголовного производства 45-летний мужчина фрагментом лезвия для бритья нанес себе резаную рану живота.
Как выяснилось, обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав ее в полость рта, пронес в зал судебного заседания.
Мужчина госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.
Медики и правоохранители были удивлены столь демоннстративным и витиеватым случаем неудачного суицида. Скорее всего, поступок имел целью привлечь дополнительное внимание.
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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