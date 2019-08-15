15.08.2019 16:26

Полиция разыскивает водителя, который смертельно травмировал мужчину на улице Деревянко

15 августа около 1:30 на проезжей части у дома 32 по улице Деревянко было обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте около 60 лет.



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По характеру телесных повреждений на теле умершего правоохранители установили, что его смерть наступила в результате дорожно-транспортного происшествия.

Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас личность погибшего устанавливается.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Полиция принимает все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его задержания.