Главная Новости Криминал и происшествия Полиция разыскивает водителя, который смертельно травмировал мужчину на улице Деревянко
15.08.2019  16:26   

Полиция разыскивает водителя, который смертельно травмировал мужчину на улице Деревянко

15 августа около 1:30 на проезжей части у дома 32 по улице Деревянко было обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте около 60 лет.


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По характеру телесных повреждений на теле умершего правоохранители установили, что его смерть наступила в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас личность погибшего устанавливается.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Полиция принимает все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его задержания. 

 

 
Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, водитель, харьков, пешеход, травма, смерть
 
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