Полиция разыскивает водителя, который смертельно травмировал мужчину на улице Деревянко

15 августа около 1:30 на проезжей части у дома 32 по улице Деревянко было обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте около 60 лет.
По характеру телесных повреждений на теле умершего правоохранители установили, что его смерть наступила в результате дорожно-транспортного происшествия.
Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас личность погибшего устанавливается.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Полиция принимает все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его задержания.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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