Девушку с музыкальной колонкой разыскивает полиция (ФОТО)

Краснокутским отделением полиции устанавливается местонахождение Екатерины Молчановой, 2003 года рождения.
Девушка 14 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
На вид Екатерина 15-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, овальное лицо, светло-русые волосы до плеч, зелено-голубые глаза.
Была одета в синюю футболку и черные штаны. При себе имела спортивный красный велосипед, коричневую сумку с цепочкой, дневник с изображением карты Украины, розовый кошелек и музыкальную колонку оранжевого цвета.
Девушка ранее неоднократно уходила из дома.
«Если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 102, 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354», – обращаются правоохранители.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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