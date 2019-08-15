15.08.2019 16:30

Девушку с музыкальной колонкой разыскивает полиция (ФОТО)

Краснокутским отделением полиции устанавливается местонахождение Екатерины Молчановой, 2003 года рождения.



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Девушка 14 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



На вид Екатерина 15-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, овальное лицо, светло-русые волосы до плеч, зелено-голубые глаза.



Была одета в синюю футболку и черные штаны. При себе имела спортивный красный велосипед, коричневую сумку с цепочкой, дневник с изображением карты Украины, розовый кошелек и музыкальную колонку оранжевого цвета.



Девушка ранее неоднократно уходила из дома.



«Если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 102, 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354», – обращаются правоохранители.