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15.08.2019  16:30   

Девушку с музыкальной колонкой разыскивает полиция (ФОТО)

Краснокутским отделением полиции устанавливается местонахождение Екатерины Молчановой, 2003 года рождения.


// Facebook

Девушка 14 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На вид Екатерина 15-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, овальное лицо, светло-русые волосы до плеч, зелено-голубые глаза.

Была одета в синюю футболку и черные штаны. При себе имела спортивный красный велосипед, коричневую сумку с цепочкой, дневник с изображением карты Украины, розовый кошелек и музыкальную колонку оранжевого цвета.

Девушка ранее неоднократно уходила из дома.

«Если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 102, 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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