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15.08.2019  17:31   

Фермер пытался незаконно распаевать землю стоимостью 15 миллионов

Первомайская местная прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия.


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В марте 2019 года члены одного из фермерских хозяйств обратились в Зачепиловский поселковый совет с ходатайством о паях, принадлежащих хозяйству на праве постоянного пользования земель общей площадью 45 га. Поселковый совет дал разрешение на дележ земли. Каждый из членов хозяйства получил в собственность долю земли. Однако, как выяснилось, это решение было незаконным.
 
«Согласно действующему законодательству для получения в собственность земель фермерского хозяйства необходимо, чтобы его члены были родственниками, или членами семьи главы хозяйства, осуществляли совместную трудовую деятельность, получали заработную плату, платили с нее налоги и тому подобное. В данном случае 3 человек, претендовавших на право собственности, не является ни членами семьи, ни родственниками фермера. 4 – постоянно проживают в Киеве и не могут лично участвовать в совместном ведении фермерского хозяйства. Еще одна претендентка – 83-летняя женщина. Учитывая преклонный возраст, она вряд ли может осуществлять трудовую деятельность», – рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Никита Далёка.
 
Более того, как выяснилось в ходе следствия, сам руководитель параллельно с работой на фермерском хозяйстве в Харьковской области, работал в течение последних трех лет на постоянной основе в столице.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается.
 
Кроме того, прокуратура готовит в суд иск об отмене незаконного решения поселкового совета о разделении на паи земель.
 
Рыночная стоимость земель составляет 15 миллионов гривен.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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