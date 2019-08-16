16.08.2019 08:33

В лесу под Харьковом прозвучали взрывы (ФОТО)

В Волчанском районе пиротехники ГСЧС разминировали более 350 единиц взрывоопасных предметов.



// ГСЧС

14-15 августа пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводились мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Волчанском районе Харьковской области.

Там, в сосновом лесу, вблизи села Прилипко за два дня пиротехники было разминировано 336 минометных мин калибра 82мм и 20 артснарядов калибра 45 мм. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке.



