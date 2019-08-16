В лесу под Харьковом прозвучали взрывы (ФОТО)

В Волчанском районе пиротехники ГСЧС разминировали более 350 единиц взрывоопасных предметов.
14-15 августа пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводились мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Волчанском районе Харьковской области.
Там, в сосновом лесу, вблизи села Прилипко за два дня пиротехники было разминировано 336 минометных мин калибра 82мм и 20 артснарядов калибра 45 мм. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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