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16.08.2019  08:33   

В лесу под Харьковом прозвучали взрывы (ФОТО)

В Волчанском районе пиротехники ГСЧС разминировали более 350 единиц взрывоопасных предметов.


// ГСЧС

14-15 августа пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводились мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Волчанском районе Харьковской области.

Там, в сосновом лесу, вблизи села Прилипко за два дня пиротехники было разминировано 336 минометных мин калибра 82мм и 20 артснарядов калибра 45 мм. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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