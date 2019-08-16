На Веснина – паровозик-ДТП (ВИДЕО)

Участники столкновения разошлись полюбовно.
Авария произошла 15 августа около двух часов дня на спуске Веснина.
Участниками происшествия стали автомобили: Citroen, Toyota, Infinity и Volkswagen.
В результате ДТП никто не пострадал.
От оформления ДТП водители отказались.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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