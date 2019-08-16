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16.08.2019  08:52   

На Веснина – паровозик-ДТП (ВИДЕО)

Участники столкновения разошлись полюбовно.


// Facebook

Авария произошла 15 августа около двух часов дня на спуске Веснина.

Участниками происшествия стали автомобили: Citroen, Toyota, Infinity и Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал.

От оформления ДТП водители отказались.

Тэги:  дтп, харьков
 
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