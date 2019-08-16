16.08.2019 09:14

На Баварии сгорела квартира в девятиэтажке (ФОТО)

В Новобаварском районе при тушении пожара в девятиэтажном жилом доме спасен 1 человек, 4 эвакуированы.



// ГСЧС

15 августа в 10:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном жилом доме по проспекту Дзюбы, 4.



На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице.



Оказалось, в квартире на четвертом этаже горят домашние вещи на площади около 15 кв.м.

Бойцы ГСЧС спасли одного человека, еще 4 человека эвакуированы. Во время пожара пострадал сын хозяйки квартиры, мужчина 1991 г.р. Ему была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.



В 11:38 пожар был локализован, а в 11:53 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.



