С крыши музыкальной школы упал ремонтник, работавший без страховки (ФОТО)

Мужчина умер в больнице. Прокуратура начала расследование.
14 августа в пгт Золочев при реконструкции здания детской музыкальной школы 40-летний ремонтник упал с высоты второго этажа.
От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице.
Установлено, что рабочий не имел соответствующей страховочной системы, что, вероятно, и стало причиной трагедии.
Прокуратура области процессуально руководит в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводится ряд следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства дела.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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