16.08.2019 09:34

С крыши музыкальной школы упал ремонтник, работавший без страховки (ФОТО)

Мужчина умер в больнице. Прокуратура начала расследование.



//khar.gp.gov.ua

14 августа в пгт Золочев при реконструкции здания детской музыкальной школы 40-летний ремонтник упал с высоты второго этажа.

От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице.

Установлено, что рабочий не имел соответствующей страховочной системы, что, вероятно, и стало причиной трагедии.

Прокуратура области процессуально руководит в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.



Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводится ряд следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства дела.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.