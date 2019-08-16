Главная Новости Криминал и происшествия С крыши музыкальной школы упал ремонтник, работавший без страховки (ФОТО)
16.08.2019  09:34   

С крыши музыкальной школы упал ремонтник, работавший без страховки (ФОТО)

Мужчина умер в больнице. Прокуратура начала расследование.


//khar.gp.gov.ua

14 августа в пгт Золочев  при реконструкции здания детской музыкальной школы 40-летний ремонтник упал с высоты второго этажа.

От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице.

Установлено, что рабочий не имел соответствующей страховочной системы, что, вероятно, и стало причиной трагедии.

Прокуратура области процессуально руководит в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.
 
 Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводится ряд следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства дела.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, смерть, харьков
 
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