За рыбой – с запрещенной сетью: нарушители наловили на 13 тысяч гривен (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 15 августа Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 15 августа Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.