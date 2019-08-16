За рыбой – с запрещенной сетью: нарушители наловили на 13 тысяч гривен (ФОТО)

На Печенежском водохранилище в районе пгт Печенеги рыбоохранный патруль разоблачил нарушителя правил рыболовства.
15 августа во время рейда Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил грубое нарушение правил рыболовства.
Двое граждан рыбачили с помощью запрещенных орудий лова - двух сетей с леской. Нарушители успели выловить 24 кг рыбы. Сумма нанесенного ущерба составляет 13379 грн.
На мужчин составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Вызвано СОГ Печенежского отдела полиции. Сети и водные биоресурсы изъяты до решения суда.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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