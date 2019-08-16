Главная Новости Криминал и происшествия За рыбой – с запрещенной сетью: нарушители наловили на 13 тысяч гривен (ФОТО)
16.08.2019  09:59   

За рыбой – с запрещенной сетью: нарушители наловили на 13 тысяч гривен (ФОТО)

На Печенежском водохранилище в районе пгт Печенеги рыбоохранный патруль разоблачил нарушителя правил рыболовства.


//khr.darg.gov.ua

15 августа во время рейда Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил грубое нарушение правил рыболовства.

Двое граждан рыбачили с помощью запрещенных орудий лова - двух сетей с леской. Нарушители успели выловить 24 кг рыбы. Сумма нанесенного ущерба составляет 13379 грн.

На мужчин составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Вызвано СОГ Печенежского отдела полиции. Сети и водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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