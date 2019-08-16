Лже-минеры взялись за сферу услуг (ФОТО)

Полиция искала взрывчатку в 4 отелях и столовой.
Информация о том, что в отелях на проспекте Гагарина, улице Сумской, площади Свободы, проспекте Независимости и столовой по улице Крымская находится взрывчатка поступила в полицию 15 августа.
В ходе тщательного осмотра специалисты обследовали 5100 кв. метров помещений и 1870 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 15 граждан. \
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции, кинологического центра тавибухотехничного управления ГУНП в Харьковской области.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
влажн.:
давл.:
ветер: