16.08.2019 10:36

Лже-минеры взялись за сферу услуг (ФОТО)

Полиция искала взрывчатку в 4 отелях и столовой.



// Нацполиция

Информация о том, что в отелях на проспекте Гагарина, улице Сумской, площади Свободы, проспекте Независимости и столовой по улице Крымская находится взрывчатка поступила в полицию 15 августа.



В ходе тщательного осмотра специалисты обследовали 5100 кв. метров помещений и 1870 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 15 граждан. \

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции, кинологического центра тавибухотехничного управления ГУНП в Харьковской области.



Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.