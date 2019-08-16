Главная Новости Криминал и происшествия Лже-минеры взялись за сферу услуг (ФОТО)
16.08.2019  10:36   

Лже-минеры взялись за сферу услуг (ФОТО)

Полиция искала взрывчатку в 4 отелях и столовой.


// Нацполиция

Информация о том, что в отелях на проспекте Гагарина, улице Сумской, площади Свободы, проспекте Независимости и столовой по улице Крымская находится взрывчатка поступила в полицию 15 августа.

В ходе тщательного осмотра специалисты обследовали 5100 кв. метров помещений и 1870 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 15 граждан. \

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции, кинологического центра тавибухотехничного управления ГУНП в Харьковской области.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.08 Криминал и происшествия Очередное псевдоминирование больниц и детсадов обошлось без эвакуации (ФОТО) 13.08 Криминал и происшествия Проверено: бомб нет. Полиция отчиталась о вчерашнем минировании 12.08 Криминал и происшествия Копы ищут бомбы в более чем полусотне зданий
 
 

Видео

Геннадий Кернес призвал чиновников более участливо решать проблемные вопросы харьковчан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 