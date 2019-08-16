16.08.2019 10:58

Семейную ссору решил нож: внук-рецидивист чуть не убил бабушку

Родственнику грозит до 15 лет за решеткой.



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Инцидент произошел 15 августа около 15:20 в квартире по месту жительства семьи по улице Электровозная.

Злоумышленник в ходе ссоры избил пожилую женщину, а затем ударил кухонным ножом в область шеи.

76-летнюю потерпевшую в тяжелом бессознательном состоянии доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.



Сейчас 29-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.