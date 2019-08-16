Семейную ссору решил нож: внук-рецидивист чуть не убил бабушку

Родственнику грозит до 15 лет за решеткой.
Инцидент произошел 15 августа около 15:20 в квартире по месту жительства семьи по улице Электровозная.
Злоумышленник в ходе ссоры избил пожилую женщину, а затем ударил кухонным ножом в область шеи.
76-летнюю потерпевшую в тяжелом бессознательном состоянии доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.
Сейчас 29-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
влажн.:
давл.:
ветер: