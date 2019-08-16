Главная Новости Криминал и происшествия Семейную ссору решил нож: внук-рецидивист чуть не убил бабушку
16.08.2019  10:58   

Семейную ссору решил нож: внук-рецидивист чуть не убил бабушку

Родственнику грозит до 15 лет за решеткой.


// Facebook

Инцидент произошел 15 августа около 15:20 в квартире по месту жительства семьи по улице Электровозная.

Злоумышленник в ходе ссоры избил пожилую женщину, а затем ударил кухонным ножом в область шеи.

76-летнюю потерпевшую в тяжелом бессознательном состоянии доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.

Сейчас 29-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.08 Криминал и происшествия Еще одна пьянка закончилась кровавым убийством 12.08 Криминал и происшествия В Харькове бригаду скорой спасали от пациента с ножом (ФОТО) 06.08 Криминал и происшествия Нелегал, работавший на СТО, решил спор об отремонтированном автомобиле ножом в живот
 
 

Видео

Геннадий Кернес призвал чиновников более участливо решать проблемные вопросы харьковчан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 