Из гаража угнали мотоцикл с коляской

Полиция задержала 18-летнего парня за незаконное завладение транспортным средством.
14 августа в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что около 20:20 из гаража исчез его мотоцикл «Днепр - 16».
Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции установили и обнаружили злоумышленника.
Им оказался 18-летний житель Купянска. Парень повредил гаражные ворота и похитил транспортное средство. Мотоцикл у угонщика изъят и помещен на штрафплощадку.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
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