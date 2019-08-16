16.08.2019 11:19

Из гаража угнали мотоцикл с коляской

Полиция задержала 18-летнего парня за незаконное завладение транспортным средством.



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14 августа в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что около 20:20 из гаража исчез его мотоцикл «Днепр - 16».

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции установили и обнаружили злоумышленника.

Им оказался 18-летний житель Купянска. Парень повредил гаражные ворота и похитил транспортное средство. Мотоцикл у угонщика изъят и помещен на штрафплощадку.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.