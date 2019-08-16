Пропавший без вести подросток наелся грибов и попал в больницу

Полицейские Харьковщины оперативно установили местонахождение несовершеннолетнего парня.
16 августа в 1:07 в полицию обратилась жительница поселка Малиновка Чугуевского района. Женщина сообщила, что ее 10-летний сын 15 августа в 10:00 ушел гулять и домой до сих пор не вернулся.
На поиски мальчика был ориентирован личный состав Чугуевского отдела полиции, к поискам также подключились оперуповноважни отдела ювенальной превенции областного главка полиции. Через несколько часов полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего в больнице Харькова.
Как выяснилось, в тот день разыскиваемый пошел гулять по поселку со своим старшим товарищем 13 лет. Ребята отдыхали, купались в реке. Затем они пошли в лес и насобирали грибов, потом пожарили на костре и съели. Через некоторое время подросткам стало плохо и они попали в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. Там их и обнаружили правоохранители. Сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Решается вопрос о привлечении родителей ребят к административной ответственности.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
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