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16.08.2019  12:32   

Пропавший без вести подросток наелся грибов и попал в больницу

Полицейские Харьковщины оперативно установили местонахождение несовершеннолетнего парня.


// Facebook

16 августа в 1:07 в полицию обратилась жительница поселка Малиновка Чугуевского района. Женщина сообщила, что ее 10-летний сын 15 августа в 10:00 ушел гулять и домой до сих пор не вернулся.

На поиски мальчика был ориентирован личный состав Чугуевского отдела полиции, к поискам также подключились оперуповноважни отдела ювенальной превенции областного главка полиции. Через несколько часов полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего в больнице Харькова.

Как выяснилось, в тот день разыскиваемый пошел гулять по поселку со своим старшим товарищем 13 лет. Ребята отдыхали, купались в реке. Затем они пошли в лес и насобирали грибов, потом пожарили на костре и съели. Через некоторое время подросткам стало плохо и они попали в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. Там их и обнаружили правоохранители. Сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Решается вопрос о привлечении родителей ребят к административной ответственности.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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