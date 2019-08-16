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16.08.2019  14:45   

В Харьковской колонии недорослей "травили" на людей (ФОТО)

16 августа в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» состоялись плановые тренировки служебных собак.


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Тренировка касались молодого пополнения питомника, которые еще не приобрели достаточных навыков. Наиболее зрелищными, как всегда стали упражнения на задержание предполагаемого правонарушителя. Щенки активно выполняли команды и приучались слушать команды кинологов. Своеобразными отличниками тренировки стали 6 месячная немецкая овчарка и 7-ми месячный кобель бельгийской овчарки, которые беспрекословно слушались своих тренеров.

Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил, что для кинологической службы учреждения создаются все необходимые условия, направленные на достижение лучших результатов в развитии служебного собаководства.

 

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, собаки, харьков, травля, щенки
 
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