В Харьковской колонии недорослей "травили" на людей (ФОТО)

16 августа в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» состоялись плановые тренировки служебных собак.
Тренировка касались молодого пополнения питомника, которые еще не приобрели достаточных навыков. Наиболее зрелищными, как всегда стали упражнения на задержание предполагаемого правонарушителя. Щенки активно выполняли команды и приучались слушать команды кинологов. Своеобразными отличниками тренировки стали 6 месячная немецкая овчарка и 7-ми месячный кобель бельгийской овчарки, которые беспрекословно слушались своих тренеров.
Начальник учреждения Евгений Бартощак отметил, что для кинологической службы учреждения создаются все необходимые условия, направленные на достижение лучших результатов в развитии служебного собаководства.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
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